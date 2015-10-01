إطلاق ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة في نيويورك

تزامناً مع انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، اجتمع أكثر من 80 قيادياً ومسؤولاً يمثلون العديد من المنظمات الدولية لإطلاق مبادرة «ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة».

وتهدف هذه المبادرة التي أسستها «مصدر»، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، وجائزة زايد لطاقة المستقبل إلى تمكين المرأة وتشجيعها على الابتكار والقيام بدور فاعل في تطوير حلول عمليةّ ومجدية تجارياً من شأنها دعم المساعي الرامية إلى مواجهة التحديات المترابطة التي يواجهها العالم والمتعلقة بضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء، والتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تعد مساهمة المرأة كعضوٍ فاعل في المجتمع ركيزةً أساسية لبناء مستقبل مستدام في مجالات الاقتصاد والبيئة والطاقة، وتهدف مبادرة «ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة» لتوفير منصة تتيح تحفيز الحوار والابتكار وطرح أفكار جديدة كما تعمل على تمهيد الطريق أمام المرأة لاكتساب الخبرات والمهارات الضرورية لتصبح قيادية مؤثرة في مجال الاستدامة وتكون مساهمة في إيجاد الحلول العملية المجدية وتطويرها».

وخلال إطلاق المبادرة في نيويورك، كشف مشاركون من «مصدر» و«جائزة زايد لطاقة المستقبل» عن بعض العناصر الأساسية في مبادرة ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة، والمصممة بهدف الترويج لدور المرأة في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، كما أعلن الملتقى عن عقد لقاءات دورية في عدد من المدن حول العالم لتشجيع مشاركة المرأة في هذه المجالات.

دور حيوي

من جانبها، قالت رزان المبارك، أمين عام هيئة البيئة-أبوظبي: «إن لهذا الملتقى دوراً حيوياً في التأسيس لشبكة من العلاقات عبر مجتمعات مختلفة بهدف تطوير عملية صناعة القرار في مجال التنمية المستدامة. فالتعامل بنجاح مع التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي تتطلب مشاركة أكبر للمرأة في عملية صناعة القرار في القطاع الحكومي وقطاعات الهندسة والعلوم».

ويسعى الملتقى لعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومجموعات العمل النسائية والمؤسسات الخاصة بهدف العمل على إيجاد فرص التعليم والتدريب لتمكين السيدات وخاصة الشابات من تطوير قدراتهن وخبراتهن في مختلف المجالات الصناعية والتطبيقية والعملية ذات الصلة بالاستدامة والطاقة المتجددة. وينطلق الملتقى من تصور ينظر إلى التعليم والتدريب كركائز أساسية للتنافسية في سوق العمل وللنجاح في إيجاد الحلول العملية على أرض الواقع.

وقالت ديمفنا فان دير لانس، الرئيس التنفيذي لمبادرة كلينتون للمناخ: «أتوجه بالتحية والتقدير للقائمين على ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة الذي يمثل مبادرة فريدة تتضمن مجموعة من الخبراء الذين كرسوا وقتهم وجهودهم لدعم المرأة.

مجلس استشاري

من ناحيتها، أعربت راشيل كايت، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لتغير المناخ، عن سعادتها بالعمل ضمن المجلس الاستشاري لملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة، وقالت: «إن مليارات النساء حول العالم يتخذن يومياً قرارات تؤثر في انبعاثات الكربون، وهناك الكثير من الأمثلة التي تفيد بأن تمكين النساء من القيام بدور قيادي في مجتمعاتهن يسهم في الحد من تغير المناخ. وبالتالي فإن دعم النساء باختلاف أعمارهن وتمكينهن من لعب أدوار قيادية، يساعد كثيراً على تحقيق التغيير المنشود بالنسبة للنساء وللبشرية جمعاء».

وعلق الدكتور كانديه يومكيلا، الممثل الخاص السابق للأمين العام لشؤون مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، قائلاً: «لقد تشرفت سابقاً بفرصة القيام بدور رئيسي ضمن مبادرة «الطاقة المستدامة للجميع» التي تقوم على التعاون مع أهم الشخصيات القيادية في أكثر من 85 دولة وعبر مختلف قطاعات المجتمع لجعل الطاقة المستدامة في متناول الجميع على مستوى العالم. ويستند ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة إلى الفكرة ذاتها من خلال مساعدة النساء على تطوير أنفسهن مهنياً بما يتيح لهن القيام بأدوار تساعد على ترجمة ذلك الفكرة إلى حقيقة واقعة، ويسعدني أن أعرب عن دعمي الكامل لهذه القضية المهمة».

وأوضح ديب فرودل، المدير التنفيذي العالمي لمبادرة الإبداع البيئي في شركة جنرال إلكتريك، أن «ملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة سيكون بمثابة شبكة تربط المهندسات والخريجات الجدد والباحثات عن فرص العمل بالمشاريع والشركات العاملة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والاستدامة، وإنني فخور بدعم هذه المبادرة الرائدة على مستوى العالم».

أعضاء المجلس

ويضم المجلس الاستشاري كلاً من: معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة مصدر، ورزان المبارك، الأمين العام، وكالة البيئة ـ أبوظبي، والدكتورة بهجت اليوسف، عميد شؤون الطلاب، معهد مصدر للعلوم والتقنية، والدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة الطاقة وتغير المناخ، وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وعدنان أمين، المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكاثي كالفين، الرئيس والرئيس التنفيذي، مؤسسة الأمم المتحدة، وديب فرودل، المدير التنفيذي العالمي لمبادرة الإبداع البيئي، جنرال إلكتريك، ومارجري كراوس، المؤسسة ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، أبكو العالمية، ورايتشل كايت، نائب الرئيس والمبعوث الخاص لتغير المناخ، البنك الدولي، ومايكل ليبيرش، رئيس المجلس الاستشاري، بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، وماري خوسيه ناديو، الرئيس، المجلس الدولي للطاقة ونائب الرئيس التنفيذي، الشؤون المؤسسية والأمين العام، هايدرو كوبيك، ولانا نسيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وديمفانا فان دير لانس، الرئيس التنفيذي، مبادرة كلينتون للمناخ، والدكتور كانديه يوميكلا، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع.

تبادل المعرفة

أشاد عدنان أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بملتقى السيدات للاستدامة والطاقة المتجددة، مؤكداً أن هذه المبادرة ستوفر فرصاً مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وتفعيل مشاركة السيدات اللواتي يتطلعن للعمل في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة، كما ستوفر لهن معلومات شاملة وقيمة حول المتطلبات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق النجاح في القطاعات ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهذا بدوره سيشجع المزيد من سكان العالم على تبني الممارسات والاستخدامات المستدامة لجميع أشكال الطاقة المتجددة في البلدان المتقدمة والنامية.