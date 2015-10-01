مناقشة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الدورة الأولى لجائزة سقيا الإمارات

ناقش مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإطلاق الدورة الأولى لجائزة سقيا الإمارات، وأهمية التعاون مع الجامعات للاطلاع على مجريات البحوث العلمية فيها بما يخدم أهداف وتطلعات المؤسسة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرابع بالمقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، برئاسة سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس مجلس الأمناء، وبحضور أعضاء المجلس كل من الدكتور محمد عبدالله البيلي نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون العلمية، والدكتور عارف سلطان الحمادي المدير ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة، والمهندس وليد علي سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد عبد الكريم الشامسي - المدير التنفيذي للمؤسسة بالوكالة.

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وفي مستهل الاجتماع رحب سعيد محمد الطاير بالأعضاء مؤكدا أن سقيا الإمارات عززت دورها كمؤسسة فاعلة في دعم الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة للشرب عبر تقديمها للمساعدات الإنسانية والإغاثة الطارئة وطويلة الأمد في كافة مناطق دول العالم.

كما نوه بالهدف والدور السامي لإنشاء المؤسسة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالميا لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة وتحقيق التنمية المستدامة للبشرية، بالإضافة إلى مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة للشرب والنظيفة.

واستعرض المدير التنفيذي بالوكالة خلال الاجتماع آخر الأنشطة والإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال الأشهر الماضية، والتي شملت توزيع مياه شرب معبأة على الصائمين داخل الدولة بعدد تجاوز 111 ألف كرتونة مياه من خلال المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية. وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي، تم إرسال أكثر من 50 ألف كرتونة مياه شرب معبأة الى المنكوبين في اليمن.

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كما تم التطرق في الاجتماع الى الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في وضع رؤيتها ورسالتها في صورتهما النهائية لتعبرا بحق عن أهدافها وأنشطتها في مجالات عملها، بالإضافة الى المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» وإنجاز كتيب تعريفي عن المؤسسة والإطلاق المبدئي لموقعها الإلكتروني www.suqia.ae .