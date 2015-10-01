منصور بن زايد: ملتزمون بالتميز في خدماتنا القانونية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي التزام دائرة القضاء في أبوظبي بالتميز في تقديم الخدمات العدلية والقانونية، في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الوصول بأبوظبي لتكون واحدة من أفضل خمس عواصم في العالم، ومن خلال الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بتسخير كل الإمكانيات العلمية والبشرية والمادية، بما يحقق ترسيخ سيادة القانون في إمارة أبوظبي، وتحقيق العدالة لكل من يعيش على أرضها.

جاء ذلك خلال زيارته، صباح أمس، المختبرات التابعة لإدارة الطب الشرعي في دائرة القضاء بأبوظبي، حيث تعرف سموه إلى سير العمل في كل من المختبر الإلكتروني والمختبر الكيميائي اللذين تم تجهيزهما وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية المعتمدة عالمياً في مجال التحليل الجنائي بفرعيه الكيميائي والإلكتروني. مطالبا سموه في الوقت نفسه إدارة الطب الشرعي بتفعيل التعاون مع شركاء دائرة القضاء الاستراتيجيين.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة في تطوير العمل، لمواجهة التحديات التي تستجد مع التطور العلمي والتقني في العالم الذي يفرض على المؤسسات القانونية والقضائية التمتع بالمرونة في التشريعات والإجراءات، إضافة إلى القدرة على تطوير وسائلها وتقنياتها العلمية والعملية وصولاً إلى تحقيق العدالة.

وأوضح سموه أن العدالة، وإن اعتمدت جزئياً على التقنيات الحديثة بهدف توفير الوقت والجهد، فإنه لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العنصر البشري الذي يعتبر هو الأهم. وفي هذا الإطار، حرصت دائرة القضاء على توفير التدريب المتخصص للعاملين في المختبر، بما يتناسب مع التطور التقني المتوافر فيها.

دور فعال

كما شدد سموه على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للمختبرات الجنائية، نظراً إلى ما تمتلكه من خبرة تخصصية في التعامل مع العديد من الأخطار التي تواجه المجتمع، ومن أهمها خطر المخدرات وخطر الجرائم الإلكترونية.

وكان سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي قد قام خلال زيارته بجولة تفقدية بمرافقة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، تعرف خلالها إلى آليات العمل في المختبر الإلكتروني الذي يختص بفحص الأدلة الجنائية في الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية، واستمع إلى شرح حول الأجهزة والتقنيات المستخدمة لاستخراج وتحليل الأدلة بأعلى مستوى دقة ممكن.

ثم قام سموه بجولة في المختبر الكيميائي الشرعي الذي أنجزته دائرة القضاء أخيراً، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن الأجهزة التي زُوِّد المختبر بها، والتي تعتبر الأكثر حداثة على مستوى العالم، والأولى من نوعها في المنطقة، والتقى سموه خلال زيارته بعدد من موظفي المختبر الذين تلقوا تدريباً خاصاً في الولايات المتحدة حول استخدام الأجهزة التي زوِّد المختبر بها، حيث استمع سموه إلى شرح حول التدريب النظري والعملي الذي خضعوا له على مرحلتين، الأولى لمدة ستة أشهر في مختبرات الولايات المتحدة الأميركية، ثم تبعتها المرحلة الثانية التي تضمنت تدريباً عملياً في موقع المختبر بأبوظبي، بهدف مطابقة التدريب في الولايات المتحدة على أرض الواقع، والتأقلم على العمل في المختبر الجديد.

معايير

يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي كانت قد أنشأت المختبر الكيميائي الشرعي أخيراً بأسلوب عصري، وفق أرقى المعايير الدولية للمختبرات، مع المحافظة على الجمالية والحداثة وانسيابية العمل، إضافة إلى ضمان سلامة العاملين والأجهزة وسلامة العينات وسريتها، حيث زوِّد المختبر بأحدث الأجهزة والأساليب التكنولوجية المستخدمة في مجال الطب الشرعي مع نظام معلوماتية إدارية متطور.