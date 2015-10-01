محمد بن راشد يعتمد حزمة مشاريع تطويرية بدبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن حركة التطور في دبي مستمرة حتى يصل البنيان تمامه ونحقق الأهداف المرسومة التي حددتها استراتيجية دبي 2021 بحيث تتواكب ومسيرة دولتنا العزيزة نحو التقدم وتوفير كل أسباب ومقومات العيش الكريم والحياة الرغيدة لشعبنا ولجميع المقيمين على أرض بلادنا المعطاءة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث اعتمد سموه حزمة من مشاريع التطوير تنفذها الهيئة في غير منطقة بمدينة دبي.

وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور المهندس مطر محمد الطاير مدير عام رئيس مجلس المديرين في الهيئة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وأعضاء مجلس المديرين على تفاصيل المشروعات التي اعتمدها سموه وأمر بمباشرة العمل والتنفيذ حرصاً من سموه على بلوغ البنية التحتية التمام تزامناً مع قرب افتتاح إكسبو دبي 2020 وانسجاماً مع أهداف الخطة الإستراتيجية دبي 2021.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى شرح مفصل حول المشاريع التي أمر بتنفيذها قدمه المهندس مطر الطاير ومساعدوه من أعضاء مجلس المديرين ومن بين هذه المشاريع مشروع تطوير شارع المطار ويشمل تقاطع الراشدية وتقاطعات شوارع الدار البيضاء ومراكش وند الحمر المتصلة بتقاطعات شارع المطار، حيث أكد الطاير أن هذه التعديلات المرتقبة ستسهم في زيادة القدرة الاستيعابية لشارع المطار والتي تتواكب والزيادة المتوقعة في عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي التي تصل الى قرابة 95 مليون مسافر في العام 2020 وتسهم كذلك في تخفيف الزحام المروري على شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الدار البيضاء وتخفيف المدة الزمنية لانتظار المركبات على تقاطع الراشدية المزدحم.

كما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروع تطوير شارع الوصل الذي يمتد من شارع الثاني من ديسمبر حتى تقاطع اكاديمية شرطة دبي وكذا تطوير شارع جميرا بحيث يتم تحويل الحركة المرورية على الشارعين الى حركة باتجاه واحد مع عقارب الساعة ويتضمن كل اتجاه 4 مسارات بحيث يكون اتجاه حركة السير على شارع الوصل باتجاه برج العرب فيما تكون على شارع جميرا باتجاه شارع الثاني من ديسمبر.

وحسب الشرح الذي استمع اليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقروناً بالخرائط والعرض الالكتروني فإن المشروع يتضمن إجراء تعديلات على التقاطع الذي يربط شارع أم الشيف وشارع الشيخة لطيفة على شارع الشيخ زايد وتنفيذ 17 محورا عموديا لتسهيل انتقال المركبات بين شارعي الوصل وجميرا وكذا تنفيذ مسارات خاصة للمشاة واخرى للدراجات الهوائية وتجميل المنطقة ومواقف سيارات موازية للطريقين.

مسار 2020

واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تصاميم وأشكال محطات المترو في مشروع «مسار 2020» وتشمل أربعة أنماط مختلفة أولها المحطة الأيقونة داخل موقع معرض اكسبو 2020 التي صممت على شكل أجنحة كي تعكس انطلاق مدينة دبي على طريق الإبداع والابتكار والمحطة التبادلية للربط مع الخط الأحمر لمترو دبي عند محطة نخيل «هاربر أند تور» والمحطات العلوية والأرضية التي تم تصميمها لتوفير طاقة استيعابية أكبر من المحطات الحالية في الخط الأحمر.

كما يشمل مشروع «مسار 2020» تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر أند تور» الى موقع معرض إكسبو بطول يصل الى 15 كيلومتراً ويتكون من سبع محطات منها 5 محطات مرتفعة ومحطتان تحت مستوى سطح الأرض ويخدم هذا المسار نحو 240 ألف نسمة يعيشون في مناطق الحدائق و«ديسكفري جاردنز» والفرجان و«جميرا جولف استيت» ومجمع دبي للاستثمار.

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال زيارته لهيئة الطرق والمواصلات على عدد من مشاريع التوسعة والتطوير الجاري العمل فيها ومنها شارع «اليلايس» الذي أنجزته الهيئة أخيراً بطول 9 كيلومترات ومشروع تقاطع الحوض الواقع بين شارعي الشيخ محمد بن زايد واليلايس ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز المشروع نهاية العام 2016 ويتضمن تطوير دوار الحوض وتحويله الى تقاطع حر مجسر روعي فيه استيعابه لمسار قطار الاتحاد.

ومن المشاريع التطويرية في محيط موقع إكسبو دبي 2020 مشروع تطوير الطرق الموازية في منطقة الحدائق وتطوير شارع المدينة الجامعية وتطوير شارع ألفي ومشروع تنفيذ شبكة الطرق الخارجية والمداخل والمخارج المؤدية الى موقع إكسبو ومن المتوقع اكتمال هذه المشاريع خلال الاعوام 2018 و2019 و2020.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى ما تم انجازه حتى اللحظة في مشروع مداخل جزيرة «بلو وترز» أحد المشاريع الفريدة قبالة شاطئ جميرا «بيتش ريزدنس» والذي يشمل انشاء جسر يمتد من جزيرة «بلو وترز» الى تقاطع بحيرات جميرا على شارع الشيخ زايد بالاضافة الى طريق خدمات على شارع الشيخ زايد يؤدي الى الجزيرة بطول كيلو ونصف الكيلو متر.

كما اطلع سموه على سير العمل في مشروع الحفر في القناة الملاحية أسفل الجسر المؤدي الى جزر ديره والذي يشمل بناء منحدرات لربط الجسر الغربي مع شارع الخليج بين دوار ميناء الحمرية «شارع أبوهيل» ودوار مستشفى دبي «شارع أبوبكر الصديق» وتوفير ربط مؤقت بشبكة الطرق القائمة وإزالة السدود الترابية التي تعترض القناة الملاحية والإبقاء على السد الترابي القائم بالقرب من بحيرة الممزر كمنفذ لجزيرة الممزر. واعتمد سموه مشروع تطوير الطرق والتقاطعات حول المدينة العالمية والسوق الصينية بحيث يبدأ العمل في التنفيذ مطلع العام المقبل.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتياحه للمشاريع التي أمر بتنفيذها والتي هي قيد التنفيذ والإنجاز.

مباركة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جهود مدير عام رئيس مجلس المديرين وأعضاء المجلس وكافة العاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي ودعاهم الى مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في الأعمال والمشاريع التي يخططون لها وينفذونها في دبي التي يتطلع إليها الجميع في الداخل والخارج كنموذج للحركة والنشاط والتطور والعيش الآمن المستقر.

وختم سموه: «على بركة الله سيروا ووفقكم الله لخدمة بلدكم وشعبنا الكريم».