حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر 2015

توقعات جاكلين عقيقي



برج الحمل

مهنياً: ربما تأسف لبعض التصرّفات، وتجد أن هنالك من يحاول العرقلة أو المماحكة

عاطفياً: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور

صحياً: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة

برج الثور

مهنياً: تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع

عاطفياً: عنادك يزعج الحبيب كثيراً، إستمع إليه وتفهّم حاجاته ووجهة نظره قبل الحكم مسبقاً

صحياً: يكون وضعك الصحي اليوم في حال من التقلّب والتذبذب بسبب بعض العوارض، فكن حذراً

برج الجوزاء

مهنياً: قد تطرح بعض الأفكار المميزة، لكن لا تتسرع في قراراتك قبل الاطلاع على كل التفاصيل

عاطفياً: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات

صحياً: تبدو مضطرباً بعض الشيء نتيجة عوارض فاجأتك وسببت لك حرجاً صحياً

برج السرطان

مشروع كبير في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية

عاطفياً: تقترب تدريجياً من تحقيق الحلم الذي راودك طويلاً، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع

صحياً: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرّة بالصحة

برج الأسد

مهنياً: تميل الى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة

عاطفياً: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما

صحياً: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائياً، اختر الحل الأول

برج العذراء

مهنياً: تدفعك الضغوط إلى إيجاد وسائل مختلفة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، وقد تتأثّر البحوث والزيارات والمشاريع سلباً

عاطفياً: تميل الى اللقاءات الرومانسية ولا مانع لديك من الاحتفالات الصاخبة وطي صفحة الماضي والاهتمام بمتطلّبات الحبيب

صحياً: لا تقترب من المأكولات التي تكثر فيها الزيوت أو المكونات الدهنية والنشوية لأنها تفسد حميتك

برج الميزان

مهنياً: تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدوالاستثمارات واعدة على كل الصعد

عاطفياً: عبّر عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة

صحياً: تبادل الحلول مع الأصدقاء بشأن التخلص من السمنة والاقتراحات المتعلقة بالقيام بنشاطات مفيدة

برج العقرب

مهنيا: تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة

عاطفياً: تلتقي صديقاً قديماً وتبدأ معه علاقة عاطفية وتفكّر جدياً في الارتباط، بعدما بدأت تشعر بأن العزوبية لم تعد تناسبك

صحياً: لا ترفض نصيحة أحد المقربين منك، فقد تساعدك في تخطي أزمتك الصحية

برج القوس

مهنياً: تطرح أفكاراً جديدة أكثر واقعية وتقبّلاً من الآخرين وتحقّق أمنية أو هدفاً لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جداً

عاطفياً: تلتقي الحبيب بعد غياب وتستعيد ذكريات جميلة وممتعة أمضيتها معه، فتتأجج المشاعر مجدداً وتزداد تعلقاً به

صحياً: قم بالمطلوب منك للمحافظة على صحتك سليمة معافاة، ولا تفرط في السرساب

برج الجدي

مهنياً: تمتلك عدداً من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جداً

عاطفياً: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقاً في حال عاكستك الظروف

صحياً: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم

برج الدلو

مهنياً: تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة اولبعض الانتقادات العلنية

عاطفياً: يحاورك الشريك بطريقة غريبة اليوم، فحاول أن تظهر له أن هذا الأمر يزعجك

صحياً: لا تغرق نفسك في أعمال إضافية تسبب لك إرهاقاً وضغطاً نفسياً كبيراً

برج الحوت

مهنياً: الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك

عاطفياً: تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن تعاكسك الظروف المحيطة بك بعض الشيء

صحياً: كن معتدلاً في كمية الطعام التي تتناولها مساء، وخفف من المأكولات السريعة التي تطلبها من المطاعم



ابراج مكتوب



برج الحمل

كن حذرا من أن ترسم لنفسك أو لغيرك صورة مختلفة عن شخصيتك الحقيقية. من المهم جدا أن تظل صادقا مع نفسك ومع الآخرين لآخر لحظة، وإلا وقعت في مشاكل لا تستطيع حلها ولو بعد حين. ستواجهك عدة صعوبات ولكنك بثقتك في نفسك وثباتك ستسطيع التغلب عليها.

برج الثور

تشغل نفسك هذه الفترة بمشاكل الأهل والأقارب وتهتم بحياتهم الشخصية أكثر من اهتمامك بنفسك. إخلاصك للآخرين سيقدره من حولك اليوم، ولكن عليك أن تهتم أيضا بنفسك. ستكون مضطرا اليوم لمساعدة كل الناس بدون استثناء. لا تتجاهل الشخصيات المهمة في حياتك.

برج الجوزاء

سيزورك اليوم أحد الأصدقاء أو الجيران في منزلك في فترة الصباح، وزيارته ستكون سببا في سعادتك وبهجتك طوال اليوم. قد يبلغك هذا الشخص بأخبار سارة أو قد يشجعك على المشاركة في عمل مميز ومختلف، أو ربما يقدم لك هدية قيمة.

برج السرطان

لديك رغبة في النهوض من فراشك اليوم والتخطيط لرحلة مختلفة مع الأصدقاء، ولكن في نفس الوقت ما زلت تشعر أن مسؤولياتك كثيرة وليس لديك وقت لهذه الرحلة. أنت غير مستعد هذه الفترة. لا تجعل الضغوط تفقدك أعصابك. كن متسامحا مع الأشخاص المهمين.

برج الأسد

التوتر والقلق سيفسدان عليك يومك فكن حذرا. عليك أن تنتهز أي فرصة قد تكون متاحة أمامك للتخلص من هذه المشاعر. الحظ يحالفك اليوم خاصة إذا كنت مقبلا على الحياة وتفكر في القيام بأشياء مختلفة وجديدة.

برج العذراء

ربما تشعر بالحب والطمأنينة بقرب الحبيب منك. لا تندهش إذا شعرت أن الأمور لا تسير حسبما تريد. انفعالك سيزداد عندما تتعرض لمواقف محرجة. ساعد من حولك حتى تجد من يساعدك وقت الشدة. كل شخص يتعرض لمواقف صعبة، والأفضل من يتغلب عليها بذكائه.

برج الميزان

الأحداث التي تحدث خلال هذه الفترة قد تضعك تحت ضغط شديد. أحد معارفك سيصبح من أقرب أصدقائك اليوم. قد يكون هذا الشخص سببا في اطلاعك على بعض الأخبار الجديدة الخاصة بمجالك. محادثاتك مع هذا الشخص مفيدة جدا.

برج العقرب

عندما تنظر لنفسك في المرآة اليوم، قد تظن أنك شخص غير واقعي غير مهتم بأي شيء. يجب أن تعتمد على نفسك خلال الفترة المقبلة. من حولك سيتصرفون بطريقة غريبة معك خلال الأيام القادمة. علاقتك بالأصدقاء والزملاء قد تتوتر.

برج القوس

يوم مشمس ومشرق، توقع حدوث بعض التغييرات في حياتك المهنية. كن يقظا ومنتبها طوال الوقت وراقب ما يحدث من حولك. هل قمت اليوم بمساعدة أحد الأشخاص في حل مشكلة ما كانت تواجهه منذ فترة. اهتمامك به سيجعله سعيدا.

برج الجدي

ستحدث بعض المواقف الغريبة التي تجعلك متوترا وغاضبا طوال اليوم. احذر بعض الأشخاص الذين يتظاهرون بحبهم لك أمامك ولكن في الحقيقة يحقدون عليك. حاول أن تحسن أسلوبك في التعامل مع من حولك.

برج الدلو

ربما تشعر اليوم أنك كل شيء على ما يرام. قد يظن بعض الأشخاص المحيطين بك اليوم أنك شخص ضعيف وتخاف من كل شيء. حاول أن تثبت لهم العكس، وأقنعهم بتصرفاتك وأفعالك أنك شخصية مستقلة بذاتها لا تهاب شيئا. اتبع إرشادات الطبيب ولا تفرط في تناول المكيفات والمنبهات.

برج الحوت

ستلاحظ اليوم سرعة في وتيرة الأحداث، ولكن هذا لا يعني أنك نجحت في تنفيذ خططك. نجاحك الحقيقي هو تحقيق أهدافك وأحلامك. اجمع المعلومات التي تحتاجها هذه الفترة وانطلق لتحقيق أحلامك.استعن بمساعدة أحد الأصدقاء ولا تكن انتهازيا. ابذل كل جهدك حتى تكون أفضل شخص بين زملائك في العمل.

شبكةعيونالإخبارية

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