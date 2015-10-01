جمارك السلوم تُحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة

أحبطت سلطات جمارك السلوم برئاسة أحمد سعيد كمية كبيرة من الهواتف المحمولة والمحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له، إن رئيس الوردية أحمد شمس اشتبه فى إحدى سيارات نقل مطروح القادمة من ليبيا، وبتفتيشها تم العثور على 119 هاتفا محمولا ماركات مختلفة مخبأة فى جسم السيارة وأسفل كرسى السائق.

وأضاف، أن محمد العتال رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.

>