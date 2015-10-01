أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. الائتلاف السورى: مقتل 36 مدنيًا بالقصف الروسى على منطقة حمص

Google+ Print
بالصور.. الائتلاف السورى: مقتل 36 مدنيًا بالقصف الروسى على منطقة حمص بالصور.. الائتلاف السورى: مقتل 36 مدنيًا بالقصف الروسى على منطقة حمص
أعلن رئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجا، اليوم الاربعاء، أن 36 مدنيا قتلوا فى ضربة جوية روسية فى منطقة حمص.

وقال خوجا الموجود فى نيويورك: "أن الروس ضربوا شمال حمص اليوم وقتلوا 36 مدنيًا أبرياء فى مناطق قاتلت وهزمت جهاديى تنظيم داعش".

وأضاف "جميع الضحايا من المدنيين، وهذا يعنى تماما ان التدخل الروسى يهدف الى دعم النظام والإبقاء عليه وإشاعة اجواء من الفوضى فى سوريا" موضحا أن بين الضحايا خمسة أطفال وأن اسماء القتلى رفعها ناشطون على الأرض.

وقال ايضا إن "الروس يتحدثون عن تسوية سياسية ولكن من الواضح أنهم يستعملون هذه الحجة من أجل تغطية تدخل عسكرى فى سوريا"،مضيفا "بدوا لنا اكثر ليونة وأن الضربات اليوم تظهر أن الروس كذبوا علينا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365