بالصور.. الائتلاف السورى: مقتل 36 مدنيًا بالقصف الروسى على منطقة حمص

أعلن رئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجا، اليوم الاربعاء، أن 36 مدنيا قتلوا فى ضربة جوية روسية فى منطقة حمص.

وقال خوجا الموجود فى نيويورك: "أن الروس ضربوا شمال حمص اليوم وقتلوا 36 مدنيًا أبرياء فى مناطق قاتلت وهزمت جهاديى تنظيم داعش".

وأضاف "جميع الضحايا من المدنيين، وهذا يعنى تماما ان التدخل الروسى يهدف الى دعم النظام والإبقاء عليه وإشاعة اجواء من الفوضى فى سوريا" موضحا أن بين الضحايا خمسة أطفال وأن اسماء القتلى رفعها ناشطون على الأرض.

وقال ايضا إن "الروس يتحدثون عن تسوية سياسية ولكن من الواضح أنهم يستعملون هذه الحجة من أجل تغطية تدخل عسكرى فى سوريا"،مضيفا "بدوا لنا اكثر ليونة وأن الضربات اليوم تظهر أن الروس كذبوا علينا".