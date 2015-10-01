الخارجية الجزائرية: فقدان 61 حاجا فى حادثة تدافع منى

أعلنت الخارجية الجزائرية مساء الأربعاء عن فقدان 61 حاجا جزائريا فى حادثة تدافع منى التى وقعت الخميس الماضى وراح ضحيتها حوالى 800 حاج وإصابة نحو ألف آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن 61 حاجا جزائريا لم يلتحقوا بعد بمقرات إيوائهم منذ حادث التدافع الذى وقع الخميس الماضى بمشعر منى، وذكرت أنه تم تحديد هوية 11 قتيلا جزائريا وإصابة 7 آخرين فى الحادث.

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