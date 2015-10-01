الخارجية الجزائرية: فقدان 61 حاجا فى حادثة تدافع منى

أعلنت الخارجية الجزائرية مساء الأربعاء عن فقدان 61 حاجا جزائريا فى حادثة تدافع منى التى وقعت الخميس الماضى وراح ضحيتها حوالى 800 حاج وإصابة نحو ألف آخرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن 61 حاجا جزائريا لم يلتحقوا بعد بمقرات إيوائهم منذ حادث التدافع الذى وقع الخميس الماضى بمشعر منى، وذكرت أنه تم تحديد هوية 11 قتيلا جزائريا وإصابة 7 آخرين فى الحادث.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية فى بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أن 61 حاجا جزائريا لم يلتحقوا بعد بمقرات إيوائهم منذ حادث التدافع الذى وقع الخميس الماضى بمشعر منى، وذكرت أنه تم تحديد هوية 11 قتيلا جزائريا وإصابة 7 آخرين فى الحادث.
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