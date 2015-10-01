حظك اليوم برج الحوت الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الحوت اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

لديك موضوع عليك ان تهتمي به سيدتي فتاة برج الحوت. تقدمي من دون ان تنظري الى الوراء. ستشعرين انك لا تعرفين الكثير من الامور و انك لست في موقع تحسدين عليه. انه الوقت المناسب لتحاولي النظر الى الامام.

مهنيا: انت ناجحة جدا سيدتي في برج اليوم. استثمري في المشاريع التي قد تدر عليك ارباحا طائلة و تقربك من اهدافك. انك تحتاجين الى عون الاخرين لتتمكني من انهاء الكثير من المشاريع العالقة التي سبق ان ادخلت نفسك بها و عليك ان تتصرفي بذكاء كي تحصلي على الافضل مع مرور الوقت.

عاطفيا: لا يمكنك ان تتركي زوجك وحيدا في المنزل و تخرجي انت مع الصديقات سيدتي. عليك ان تهتمي بالفنون و ان تركزي على الكثير من الامور قبل ان تبادري الى تنفيذ المشاريع من دون ان تطلبي اذن زوجك في ابراج اليوم. عليك ان تختاري الافضل في الحب.

توقعات جاكلين عقيقي

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء

توقعات ماغي فرح

تعيش يوما ضاغطا ومتوترا قد تحمل فشلا او خلافا او أعطالا تثير امتعاضك وحافظ على مزاجك هادئاً، حتى لا تصطدم بالمحيط. تشعر بالتعب والتوتر أو الحزن لا تغرق في الاوهام



شبكةعيونالإخبارية

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