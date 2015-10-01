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"الوزراء": وزير الصحة يتابع فى السعودية موقف الحجاج المصابين والمفقودين

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"الوزراء": وزير الصحة يتابع فى السعودية موقف الحجاج المصابين والمفقودين "الوزراء": وزير الصحة يتابع فى السعودية موقف الحجاج المصابين والمفقودين
صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء، فقد وصل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، اليوم الأربعاء إلى المملكة العربية ، حيث توجه على الفور إلى مستشفى الحرس الوطنى، واطلع على حالات عدد من المصابين المصريين الذين يتلقون العلاج الطبى على أعلى مستوى.

كما التقى وزير الصحة المصرى بنظيره السعودى، الذى رافقه فى زيارة إلى مستشفى بشرق جدة، لمتابعة عدد آخر من حالات المصابين المصريين، والذين يتلقون كامل الرعاية الطبية والصحية.

وأكد الجانبان إلى أن التنسيق جار فيما بينهما للانتهاء سريعًا من عمليات التحرى عن المفقودين من الحجاج المصريين، فى الوقت الذى تستمر فيه جهود البعثة الرسمية المصرية فى تيسير إجراءات عودة المصابين إلى عقب تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتماثلهم للشفاء.
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مصر 365

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