استجابة لليوم السابع.. "الوزراء" يعد بالتحقيق فى وفاة طفلة نتيجة الإهمال

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطن محمد إبراهيم حسن، رسالة شكر وتقدير لـ "اليوم السابع"، بعد نشرة قصة نجلته التى توفيت نتيجة الإهمال الطبى بمستشفى منية النصر، ما جعل مسؤولى مكتب رئاسة الوزراء يقومون بالاتصال به هاتفياً، وتلقيه وعداً برد حق ابنته، وأن حقها لن يضيع هباء، مع وعد بتحقيق عاجل فى الأمر.

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