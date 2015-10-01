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استجابة لليوم السابع.. "الوزراء" يعد بالتحقيق فى وفاة طفلة نتيجة الإهمال

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد المواطن محمد إبراهيم حسن، رسالة شكر وتقدير لـ "اليوم السابع"، بعد نشرة قصة نجلته التى توفيت نتيجة الإهمال الطبى بمستشفى منية النصر، ما جعل مسؤولى مكتب رئاسة الوزراء يقومون بالاتصال به هاتفياً، وتلقيه وعداً برد حق ابنته، وأن حقها لن يضيع هباء، مع وعد بتحقيق عاجل فى الأمر.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- استجابة لليوم السابع..التأمين الصحى يعالج 3 أطفال بالغربية من ضمور بالمخ

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