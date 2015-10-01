سيف اليزل: "فى حب مصر" لن تدخل فى صفقات مع "النور" أو غيره من الأحزاب

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة "فى حب مصر "، إن هناك من يهاجم قائمة فى حب مصر لاكتساب الشهرة باعتبارها المنافس الأقوى فى انتخابات مجلس النواب.

وأضاف "سيف اليزل" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" أن القائمة استعانت بأسماء كثيرة من القائمة التى كان يعدها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، ولو عرض على كمال الجنزورى عضوية البرلمان فلن يقبلها.

وعن موقف القائمة من القوائم والأحزاب الأخرى، قال سيف اليزل، إن قائمة "فى حب مصر" لن تدخل فى صفقات مع حزب النور أو غيره و"هدفنا الفوز فى كل الجمهورية"، مشيراً إلى أن المستقلين ستكون لهم الأغلبية فى البرلمان القادم، مؤكداً على أن القائمة ستعمل لصالح البلد وستواجه أخطاء أى شخص فى الدولة.

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