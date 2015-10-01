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وزير الخارجية يبحث مع "هاموند" ترتيبات زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا

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وزير الخارجية يبحث مع "هاموند" ترتيبات زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا وزير الخارجية يبحث مع "هاموند" ترتيبات زيارة الرئيس السيسى لبريطانيا
أجرى سامح شكرى، وزير الخارجية، مباحثات مع "فيليب هاموند" وزير خارجية بريطانيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم تناول مسار العلاقات الثنائية، والتطورات فى سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والإعداد لاجتماع الرباعية الدولية فى نيويورك بمشاركة .

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث أكد وزير خارجية بريطانيا حرص الجانب البريطانى على إتمام الزيارة بنجاح وأن تشهد نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المشاورات بين شكرى وهاموند تناولت الأوضاع فى القدس الشريف فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتأثيرها على آفاق التحرك المستقبلية بشأن الملف الفلسطينى، وكذا الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية، فضلا عن الأوضاع فى اليمن وجهود الحل السياسى والتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى البلاد.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية نقل للجانب البريطانى قلق مصر من تأخر تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية بعد مرور أسابيع عديدة منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالأحرف الأولى، وأن التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى هو الخطوة الأولى الرئيسية للتحرك إلى الأمام على مسار حل القضية الليبية.

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مصر 365

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