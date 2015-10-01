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"الزراعة": اجتماعات مع شركات الأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن للموسم الشتوى

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"الزراعة": اجتماعات مع شركات الأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن للموسم الشتوى "الزراعة": اجتماعات مع شركات الأسمدة لتوفير 1.8 مليون طن للموسم الشتوى
قال الدكتور خالد عبد الراضى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك اجتماعات مستمرة مع ممثلى الشركات المنتجة للأسمدة سواء القطاع العام والخاص، وممثلى وزارة البترول ورؤساء القطاعات والهيئات بالوزارة، لتوفير مليون و800 ألف طن مترى من الأسمدة الأزوتية لزراعات المحاصيل الشتوية الموسم الجديد، بالإضافة إلى التنسيق مع "البترول" لتوفير الغاز للشركات المنتجة للسماد حتى تفى بحصصها المطلوبة لدى الوزارة لاحتواء أى أزمات.

وأكد رئيس قطاع الخدمات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة وضعت خطة رقابية محكمة على الأسمدة للسيطرة على تجارة السوق السوداء الموسم الشتوى الجديد، من خلال غرف عمليات توزيع بالمحافظات تتبعها غرفة مركزية بالوزارة، تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمحافظات وللحد من التلاعب على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة العامة.


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