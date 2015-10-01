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دعوى تطالب بوقف مواقع التواصل الاجتماعى حفاظا على "الترابط الأسرى"

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دعوى تطالب بوقف مواقع التواصل الاجتماعى حفاظا على "الترابط الأسرى" دعوى تطالب بوقف مواقع التواصل الاجتماعى حفاظا على "الترابط الأسرى"
أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى بالنقض دعوى قضائية قيدت برقم 895 لسنة 2015 مدنى كلى دمياط ضد رئيس الوزراء بصفته، ووزير الاتصالات بصفته، والتى تحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2015 القادم للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المدعى عليهما بمنع مواقع التواصل الاجتماعى، مثل الفيس بوك وتويتر وغيرها، داخل جمهورية العربية

وقالت الدعوى "إنه بلا شك أن مصر دولة شعبها متدين ويتميز بالأخلاقيات الراقية والقيم النبيلة منذ فجر التاريخ، وقد أخذت عنها كل الحضارات الأخلاقيات والمبادئ السامية ومنقوش ذلك على جدران المعابد منذ عهد الفراعين إلا أنه دخلت إلى مصر فى السنوات الأخيرة عوامل فساد ومؤشرات انحلال وتدنٍ أخلاقى تحت زعم التقدم العلمى أو التكنولوجى الذى ما هو فى الحقيقة إلاّ منظومة تسيطر عليها بعض الدول، وعلى رأسها أمريكا بقصد انهيار الدول المحترمة الراقية ذات الحضارات العريقة وعلى رأسها مصر".


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مصر 365

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