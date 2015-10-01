"البيئة" تحيل 135 مصنعا بمحيط "القاهرة" إلى النيابة بتهمة تلويث الهواء

قال الدكتور جمال الصعيدى، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بالتفتيش على 136 مصنعا بالمناطق المحيطة لمحافظة القاهرة، موضحا أنه تم اكتشاف مخالفة 135 للمواصفات البيئية وتلوثيها للهواء وتوقف مصنع واحد فقط عن العمل.

وأضاف الدكتور جمال الصعيدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة قامت بإحالة الـ 135 للنيابة العامة بتهمة تلويث الهواء.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتفتيش أيضا على 2485 منشأة صناعية صغرى ومتوسطة كالمكامير والمسابك والفواخير وغيرها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أنه تم اكتشاف مطابقة 533 من تلك المنشآت للمواصفات و1432 متوقفة 520 مخالفات، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وصلت إلى حد الغلق.

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