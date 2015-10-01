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كمال حبيب: الإخوان فقدت مركز صناعة القرار وآلية ضبط الصراعات الداخلية

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كمال حبيب: الإخوان فقدت مركز صناعة القرار وآلية ضبط الصراعات الداخلية كمال حبيب: الإخوان فقدت مركز صناعة القرار وآلية ضبط الصراعات الداخلية
قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان فقدت مركز صناعة القرار فيها، مع التحولات التى تعرض لها مكتب الإرشاد بعد ثورة 30 يونيو وإدخال عناصر جديدة تعمل بالميدان من الشباب، وغياب تام لمجلس الشورى الذى لا ينعقد لأسباب متصلة بالحالة الأمنية، وعمل هيئات متنوعة تجتهد فى أن يكون لها دور مثل المجلس الثورى ومكتب الإخوان فى الخارج، والصراع الجيلى بين الشيوخ والشباب.

وأضاف حبيب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن من بين أزمات الجماعة عدم وجود هيئة أو جهة تحكم وتضبط الصراع الداخلى وتنتهى لقرارات ملزمة للجميع، حيث تفعل كل مجموعة ما تراه، ومن بين ذلك شعور مجموعات بحالة إحباط تدفعها لتسريب أخبار الجماعة علنا عبر ما قلت أنه ويكليكس الإخوان.


>- كمال حبيب: الإخوان تستخدم حلفاءها دون إشراكهم فى صنع القرار

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