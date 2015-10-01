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إرسال أسماء الفائزين بـ1660 وحدة سكنية للبنوك لاستكمال مقدمات الحجز

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إرسال أسماء الفائزين بـ1660 وحدة سكنية للبنوك لاستكمال مقدمات الحجز إرسال أسماء الفائزين بـ1660 وحدة سكنية للبنوك لاستكمال مقدمات الحجز
أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه تم إرسال أسماء الفائزين بـ1660 وحدة سكنية التى طرحها الصندوق الشهر قبل الماضى للبنوك، وذلك للاستعلام عنهم ومخاطبتهم بسرعة استكمال مقدمات الحجز، تمهيدًا لاستلام الوحدات التى تم تخصيصها لهم.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء القرعة على المتقدمين بعدما تم استبعاد نحو 2500 من المتقدمين لعدم استيفاء الشروط واستكمال الأوراق المطلوبة.

وأشارت إلى أن القرعة اقتصرت على المدن التى شهدت إقبالاً كبيرًا، وبها عدد وحدات أقل وهى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والنوبارية الجديدة، بينما حصل المتقدمون على باقى المدن على وحدات بسبب زيادة المعروض عن المتقدمين.

وكان نحو 4355 مواطنًا قد تقدموا لحجز 1660 وحدة سكنية، فى 7 مدن جديدة، وتقدم 503 مواطنين فى مدينة الشروق، لعدد 559 وحدة، و2290 متقدمًا لوحدات مدينة العبور، و755 متقدمًا لوحدات مدينة القاهرة الجديدة، والتى تبلغ 27 وحدة فقط، و777 متقدمًا لوحدات مدينة الشيخ زايد بعدد 16 وحدة فقط، و18 متقدمًا لوحدات مدينة قنا الجديدة، و5 متقدمين لوحدات مدينة الصالحية الجديدة، و7 متقدمين لوحدات مدينة النوبارية الجديدة.

- اليوم..إجراء القرعة على المتقدمين لحجز ١٦٦٠ وحدة سكنية بـ7 مدن جديدة
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