النجم يخوض مرانه الأخير بصالة مغطاة قبل مواجهة الزمالك

خاض فريق النجم الساحلي مرانه الأخير في تونس داخل صالة مغطاة استعدادًا للقاء الزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وبرر فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم هذه الخطوة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم في سوسة، وأغرقت ملعب التدريب.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق التونسي إلى مصر غدًا الخميس.

وأضاف عبر قناة "CRT" أن جميع لاعبي النجم جاهزين لمباراة الزمالك، مشيرًا إلى أنهم شكوا من الإرهاق عقب لقاء الذهاب.

وأكد مدرب النجم أن إيهاب المساكني صانع ألعاب الفريق جاهز، رغم استبداله في المباراة الأولى بسبب شكواه من إصابة عضلية.

وواصل ضاحكا "المصريون مهتمون كثيرًا بالمساكني".

ويلتقي الزمالك مع النجم الساحلي يوم السبت، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التونسي 5-1.