أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

البنزرتي: أشد المتفائلين لم يتوقع الفوز على الزمالك 5-1

Google+ Print
البنزرتي: أشد المتفائلين لم يتوقع الفوز على الزمالك 5-1 البنزرتي: أشد المتفائلين لم يتوقع الفوز على الزمالك 5-1

اعترف فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي أن فوز فريقه على الزمالك 5-1 في نصف نهائي الكونفدرالية مفاجأة كبيرة.

وقال البنزرتي في تصريحات عبر قناة "CRT": "بصراحة .. أشد المتفائلين سواء في أتو تونس، لم يتوقع فوز النجم بهذه النتيجة".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير، ومن أفضل الأندية الأفريقية هذا العام، فهو بطل مصر بجدارة، تفوق على الأهلي وانتزع منه الكأس".

تابع: "لم أفكر في النتيجة قبل المباراة، بل الأداء والتحدي في الملعب، البداية كانت قوية سجلنا هدفين في 10 دقائق".

وواصل: "الزمالك لديه تشكيلة مميزة، حققت نتائج جيدة في مبارياته خارج ملعبه، وفاز على الصفاقسي 3-1 في تونس".

وأتم فوزي البنزرتي: "سنخوض مباراة العودة بكل تركيز، فالفوز الكبير في مباراة الذهاب، لا يعني ضمان تأهل النجم للنهائي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر