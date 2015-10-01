البنزرتي: أشد المتفائلين لم يتوقع الفوز على الزمالك 5-1

اعترف فوزي البنزرتي المدير الفني للنجم الساحلي أن فوز فريقه على الزمالك 5-1 في نصف نهائي الكونفدرالية مفاجأة كبيرة.

وقال البنزرتي في تصريحات عبر قناة "CRT": "بصراحة .. أشد المتفائلين سواء في مصر أتو تونس، لم يتوقع فوز النجم بهذه النتيجة".

وأضاف: "الزمالك فريق كبير، ومن أفضل الأندية الأفريقية هذا العام، فهو بطل مصر بجدارة، تفوق على الأهلي وانتزع منه الكأس".

تابع: "لم أفكر في النتيجة قبل المباراة، بل الأداء والتحدي في الملعب، البداية كانت قوية سجلنا هدفين في 10 دقائق".

وواصل: "الزمالك لديه تشكيلة مميزة، حققت نتائج جيدة في مبارياته خارج ملعبه، وفاز على الصفاقسي 3-1 في تونس".

وأتم فوزي البنزرتي: "سنخوض مباراة العودة بكل تركيز، فالفوز الكبير في مباراة الذهاب، لا يعني ضمان تأهل النجم للنهائي".