فيريرا يملأ غرف الزمالك برقم ' 4 ' والنجم.. ويذكرهم بأشهر العودات

قام جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك برسم رقم "4" وكتابة النجم في كل أرجاء غرفة خلع الملابس تحفيزا للاعبيه.

وخسر الزمالك 5-1 في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية وفي حاجة لتسجيل رباعية نظيفة في شباك ممثل تونس للعبور للنهائي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن فيريرا قام بكتابة رقم 4 في كل أرجاء غرفة خلع الملابس وبجورها النجم ليحفز لاعبيه ويذكرهم بالمطلوب أمام الفريق التونسي.

وتحدث فيريرا مع لاعبيه وأخطرهم بأنه يثق في قدرتهم على العودة مع التأكيد على عدم التسرع حتى لو لم يسجلوا في أول ربع ساعة.

وقال فيريرا للاعبيه: "حتى لو لم تسجلوا مبكرا لا تقلقوا يمكنكم تحقيق الفوز ولو متأخر. الأهم أن تقاتلوا لآخر دقيقة ولا تستسلموا أبدا".

وذكر فيريرا لاعبيه بأشهر العودات التاريخية حول العالم وأبرزها ليفربول وميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2005 عندما تأخر الحمر 3-0 ونجحوا في العودة والعبور بركلات الترجيح.