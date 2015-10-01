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في الجول يجيب – هل لوائح الكاف تلزم بحضور الجماهير في نصف نهائي الكونفدرالية؟

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في الجول يجيب – هل لوائح الكاف تلزم بحضور الجماهير في نصف نهائي الكونفدرالية؟ في الجول يجيب – هل لوائح الكاف تلزم بحضور الجماهير في نصف نهائي الكونفدرالية؟

يرفض الأمن المصري حضور جماهير الأهلي والزمالك في مباراتيهما ضد أورلاندو بايرتس والنجم الساحلي بنصف نهائي كأس الكونفدرالية.. فهل الكاف يلزم بذلك أم لا؟

هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم صرح في وقت سابق أن اللائحة تغيرت وتجبر الأندية على حضور جماهيرها في نصف النهائي والنهائي بالبطولات الإفريقية.

طالع تصريحات أبو ريدة بتاريخ 30 أغسطس (اضغط هنا)

لكن عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي (كاف) قال لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "حضور الجمهور في نصف النهائي لم يتعد كونه توصية من المكتب التنفيذي".

وأضاف "اللائحة كما هي تلزم بحضور الجمهور في المباراة النهائية فقط. وتشترط أن تكون الجماهير طبيعية وليسوا مجندين أو جهات معينة. من حق الجميع أن يحضر".

وحول ظاهرة عدم حضور الجماهير في المباريات الإفريقية.. هل يمكن للكاف أن يتدخل في ذلك؟

يجيب مدير إدارة التسويق "ناديان فقط هما من لا يحضر فريقهما. فهي ليست ظاهرة عامة بل فريقين من إجمالي 53 دولة مشاركة".

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