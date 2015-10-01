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لو بتلبس الجزمة كتير.. نصائح لحمايتك من تينيا القدم

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لو بتلبس الجزمة كتير.. نصائح لحمايتك من تينيا القدم لو بتلبس الجزمة كتير.. نصائح لحمايتك من تينيا القدم
يصاب الكثيرون بالعديد من الأمراض الجلدية وخاصة فى القدم، نتيجة لارتداء الأحذية لفترات طويلة، وهذا يعرض القدم للإصابة ببعض الأمراض الجلدية كالتنيا.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن الإصابة بالتنيا القدمية يرجع إلى ارتداء الأحذية لفترات طويلة، أو تنظيف القدم بالماء دون تنشيفها، أو استخدام مناشف خاصة بأشخاص آخرين.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أنه من أهم أعراض الإصابة بالتنيا القدميه ظهور احمرار فى الجلد وخاصة بين أصابع القدم، وزيادة الرغبة فى الحكة والآلم الشديد، وقد يصل الأمر لظهور تشققات مدممة.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض النصائح لتجنب الإصابة بالتنيا القدمية ومنها:
>1- تجنب ارتداء أحذية وجوارب الآخرين
>2- عدم السير والأقدام حافية
>3- عند تنظيف القدم عليك تجفيفها جيدا من الماء

وأخيرا يؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن علاج التنيا القدمية هو تجنب الأسباب المؤدية للإصابة، وأيضا استخدام أقراص الجريزيوفالفين، واستخدام مضادات للفطريات.

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مصر 365