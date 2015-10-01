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مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة من السويس..وتتحرك برخصة مزورة

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مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة من السويس..وتتحرك برخصة مزورة مرور الجيزة يضبط سيارة مسروقة من السويس..وتتحرك برخصة مزورة
تمكنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى اسماعيل مدير المرور، من ضبط سيارة مسروقة تحمل لوحات معدنية مزورة قرب الطريق الدائرى بنطاق الوراق، وحررت محضرًا بالواقعة.

كانت قوة برئاسة العقيد مصطفى قنديل رئيس قسم مرور الطرق الشمالية بالجيزة، اشتبهت فى سيارة، وباستيقافها لفحص سائقها تبين أنها تحمل رخصة مزورة ولوحات لا تخص السيارة ومسروقة وبالكشف عن شاسيه السيارة تبين انها مبلغ بسرقتها بالمحضر ١٠٩٥ جنح السويس ٢٠١٥م.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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