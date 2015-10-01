وزير الدفاع البريطانى يشيد بجهود سلطنة عمان فى حل أزمات المنطقة

أشاد مايكل فالون وزير الدفاع البريطانى بالجهود التى تبذلها سلطنة عمان فى حل الكثير من القضايا والأزمات التى تشهدها المنطقة العربية وإسهاماتها فى سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، واصفا سلطنة عمان بالصديقة لكافة دول المنطقة.

وثمن مايكل فالون الدور البارز الذى تقوم به السلطنة من أجل تسوية النزاع فى اليمن وجمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار والتوصل إلى حل سلمى لهذه الأزمة.

وأكد وزير الدفاع البريطانى أن زيارته للسلطنة تأتى فى إطار تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وبريطانيا فى العديد من المجالات خاصة فى المجالات المرتبطة بالأمن والدفاع والبحث عن مجالات أخرى تسهم فى دفع العلاقات بين البلدين الى آفاق أرحب.