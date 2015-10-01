خادم الحرمين يؤدى صلاة الجنازة على الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود فى المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم ، صلاة الجنازة على الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد ورى جثمان الفقيد الثرى بمقبرة العدل بمكة المكرمة ..وكان الديوان الملكى أعلن مساء أمس وفاة الأمير نواف بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

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