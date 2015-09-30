سيف اليزل: مرشحو الوطني ضمن قائمة في حب مصر يتمتعون بالنزاهة ونظافة اليد

قال المنسق العام لقائمة «في حب مصر»، اللواء سامح سيف اليزل، هناك من يهاجم قائمة في حب مصر لاكتساب الشهرة باعتبارها المنافس الأقوى في انتخابات مجلس النواب.

وأضاف “سيف اليزل” خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة «إم بي سي مصر» الفضائية، اليوم الأربعاء، أريد واحدًا من مهاجمينا على أن قائمة في حب مصر ولدت وسط الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن القائمة استعانت بأسماء كثيرة من القائمة التي كان يعدها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، ولو عرض على كمال الجنزوري عضوية البرلمان فلن يقبلها.

وتابع، بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل المرشحون ضمن قائمة في حب مصر يتمتعون بالنزاهة ونظاف اليد، موضحًا أن قيادات الجبهة المصرية هم الذين استبعدوا ناجي الشاهبي من الترشح في قائمة “في حب مصر”.

وعن موقف القائمة من القوائم والأحزاب الأخرى، قال “سيف اليزل”، قائمة “في حب مصر” لن تدخل في صفقات مع حزب النور أو غيره وهدفنا الفوز في كل الجمهورية، مشيرًا إلى أن المستقلون ستكون لهم الأغلبية في البرلمان المقبل، مؤكدًا على أن القائمة ستعمل لصالح البلد وستواجه أخطاء أي شخص في الدولة. وأوضح “سيف اليزل” أن قائمة “في حب مصر” لن تقول “الله ينور على أي شيء يحدث في البلد، وستقف بالمرصاد لكل المخطئين”.