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نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين في نيويورك

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نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين في نيويورك نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين في نيويورك

أرشيفية

أكدت نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش إدانتها الكاملة لجرائم التعدي البدني واللفظي على الصحفيين والإعلاميين المصريين بمدينة نيويورك والذين كانوا يقومون بعملهم في تغطية اجتماعات الأمم المتحدة وزيارة رئيس الجمهورية إلى امريكا.

وطالبت النقابة في بيان مساء اليوم السلطات الامريكية بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الخارجية المصرية والتحقيق مع مرتكبي الاعتداءات وتقديمهم إلي العدالة تأكيدا على عدم الكيل بمكيالين واحترام حرية الصحافة والإعلام وحق الصحفيين والاعلاميين في ممارسة عملهم بحرية كاملة بدون تهديد أو ارهاب .

وأكدت النقابة أن إبداء الاراء المعارضة يجب أن يكون عبر جميع الوسائل الديمقراطية المشروعة والتي ليس من بينها بالتأكيد الاعتداء البدني أو الالفاظ البذيئة.

وناشدت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحرية الصحافة والإعلام والتعبير بإدانه مثل تلك الأساليب الهمجية في الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين والتي تكررت من جانب أنصار فصيل سياسي معين في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية.

 

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