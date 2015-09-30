مباحث الإسماعيلية تتوصل لهوية قتيلة فايد..طعنها عشيقها وألقاها بالصحراء

كشفت مباحث الإسماعيلية عن هوية قتيلة فايد بعد أن تم العثور عليها وسط صحراء فايد على طريق السويس - الإسماعيلية أمام مفارق أبو سلطان ومصابة بـ9 طعنات فى أماكن متفرقة فى الجسم ومرتدية كامل ملابسها، ولايوجد معها أى أوراق تثبت شخصيتها.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من العميد أحمد الشافعى بعثور أحد المواطنين على جثة فى صحراء فايد.

على الفور أمر اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، ضم كلا من المقدم هانى منصور مفتش مباحث فايد والمقدم أحمد محى الدين رئيس عمليات إدارة البحث الجنائى والرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث فايد ومعاونيه النقباء هيثم الباشا ومحمد عبدالسلام ومحمود رؤوف وأحمد خالد معاونى المباحث.

أوكل لفريق البحث تحديد شخصية القتيلة وضبط مرتكب الواقعة، وتمكن فريق البحث من تحديد القتيلة وتبين أنها تدعى (م. ب. م )30 سنة عاملة ومقيمة العاشر من رمضان كما تمكن فريق البحث بعد إجراء التحريات والسير فى تنفيذ عناصر خطة البحث من تحديد مرتكب واقعة القتل وتبين أنه يدعى (ص. ا.س ) 47 سنة سمسار عقارات مقيم 6 أكتوبر جيزة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة أسفرت إحداها على القبض على القاتل بأحد الحدائق العامة بقرية فنارة دائرة مركز فايد.

وبمواجهة القاتل بما أسفرت عنه التحريات اعترف بأنه كانت تربطه بالقتيلة علاقة غير شرعية منذ فترة كبيرة بعد وفاة زوجها وزواجها من شقيق زوجها المتوفى.

وأضاف القاتل بأنه طيلة فترة العلاقة غير الشرعية بينهما كان يقوم بالإنفاق عليها وأنه قام بشراء شقة لها بمدينة فايد ليقيما فيها سويا، كما قام بشراء 3 دراجة نارية ( توك توك ) لها لرغبته فى الزواج منها إلا أنها فى الفترة الأخيرة ماطلته فى تنفيذها وعدها له مما أثار حفيظته وقرر الانتقام منها.

وأضاف القاتل فى أقواله أمام المباحث، أن يوم الحادث قام باستئجار سيارة واتصل بالقتيلة تليفونيا وطلب منها السفر إلى فايد لقضاء يوم على البحر فوافقت وأثناء تواجدهما على البحر فى فايد لاحظ القاتل أن القتيلة تتحدث بكثرة فى التليفون وشعر بخيانته لها فقرر الانتقام منها، وأثناء عودتهما من فايد قام القاتل بطعنها 9 طعنات متفرقة فى الجسم أودت بحياتها وألقاها على جانب الطريق فى صحراء فايد وفر هاربا.

تم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



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