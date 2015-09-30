جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبى

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة أحمد خالد محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له، اليوم، إن مأمور التفتيش كريم محمد اشتبه فى راكبة صينية الجنسية مسافرة إلى قطر، وبتفتيشها تم العثور على 900ر131 ألف دولار.

وأضاف المصدر أن أبو العلا محمد مدير عام الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر جمركى والتحفظ على المضبوطات.



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