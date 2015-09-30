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محافظة كفر الشيخ تجهز المقار الانتخابية وتحذر من الدعاية بالمصالح والمساجد

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محافظة كفر الشيخ تجهز المقار الانتخابية وتحذر من الدعاية بالمصالح والمساجد محافظة كفر الشيخ تجهز المقار الانتخابية وتحذر من الدعاية بالمصالح والمساجد
أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، أنه طالب رؤساء المدن والوحدات المحلية بتجهيز المقار الانتخابية، كلا فى نطاقه، استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة بالمرحلية الثانية.

وأضاف حمدى، أنه حذر من الدعاية الانتخابية فى المصالح الحكومية والمساجد، مشدداً بأن يكون جميع المسئولين على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه من يثبت تأييده لمرشح أو سمح بالدعاية الانتخابية سواء فى المصالح الحكومية أو المساجد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وضد المرشح.

وأضاف حمدى، أن شكل لجنة لمتابعة المصالح الحكومية والمساجد لرصد ما يتم مخالفته من تعليمات خاصة بهذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين.

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