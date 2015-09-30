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"الصحة" بكفر الشيخ: إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات بالمدن أو القرى

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"الصحة" بكفر الشيخ: إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات بالمدن أو القرى "الصحة" بكفر الشيخ: إعادة توزيع الأطباء على المستشفيات بالمدن أو القرى
أكدت الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ طالبها بإعادة النظر فى توزيع الأطباء على المستشفيات سواء فى المدن أو القرى.

وأضافت: "كما قرر تكليف الاستشاريين من الأطباء بعمل زيارات على الوحدات الصحية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين".

وقالت إن المحافظ شدد على سرعة الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب بكافة الوحدات الصحية بقرى الجزار والناصرية، ومتابعة أعمال التجهيز لهذه الوحدات للدخول الخدمة سريعا.

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