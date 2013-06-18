"تمرد": التيار الشعبي سيسلمنا مليون توقيع اليوم

ومصادر: أحزاب جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي ستسلم الحملة ما يقرب من 5 ملايين استمارة

كتب : أحمد غنيم منذ 2 دقيقة

يسلم التيار الشعبي اليوم إلى حملة "تمرد" استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي التي جمعها بمحافظات الجمهورية، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتعقد الحملة والتيار الشعبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تسليم الاستمارات في الواحدة من ظهر الغد بمقر التيار بميدان لبنان.

وقالت "تمرد" عبر موقعها الرسمي، إن عدد الاستمارات سيتجاوز المليون، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالحملة لـ"الوطن" أن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبي ستسلم الحملة بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري ما يقرب من خمسة ملايين استمارة.