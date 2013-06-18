أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

"تمرد": التيار الشعبي سيسلمنا مليون توقيع اليوم

Google+ Print
"تمرد": التيار الشعبي سيسلمنا مليون توقيع اليوم "تمرد": التيار الشعبي سيسلمنا مليون توقيع اليوم
ومصادر: أحزاب جبهة الإنقاذ والتيار الشعبي ستسلم الحملة ما يقرب من 5 ملايين استمارة

كتب : أحمد غنيم منذ 2 دقيقة

يسلم التيار الشعبي اليوم إلى حملة "تمرد" استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي التي جمعها بمحافظات الجمهورية، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتعقد الحملة والتيار الشعبي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تسليم الاستمارات في الواحدة من ظهر الغد بمقر التيار بميدان لبنان.

وقالت "تمرد" عبر موقعها الرسمي، إن عدد الاستمارات سيتجاوز المليون، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالحملة لـ"الوطن" أن أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني والتيار الشعبي ستسلم الحملة بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري ما يقرب من خمسة ملايين استمارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : زيارة الرئيس ستشجع على الإستثمار وفتح أسواق جديدة بين البلدين