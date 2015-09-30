أربيلوا: رونالدو أسطورة

(إفي): أشاد مدافع ريال مدريد الإسباني، ألبارو أربيلوا اليوم بزميله في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل اليوم هدفه رقم 500 كلاعب محترف وعادل رقم راؤول جونزاليس كالهداف التاريخي في كل المسابقات (323 هدفا).

كما تخطى رونالدو، الذي سجل اليوم هدفي فوز ريال مدريد على مالمو السويدي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، راؤول جونزاليس ليصبح الهداف التاريخي للريال في دوري الأبطال (67 هدفا).

وصرح أربيلوا "نحن سعداء للغاية، ما فعله يعد أمرا رائعا، إنه أسطورة في تاريخ ريال مدريد، علينا أن نتأقلم على طريقة لعبه ليصبح في أكثر راحة ممكنة".

وبخصوص المباراة اعتبر اللاعب أن فريقه بذل مجهودا خلالها معربا عن سعادته بالنقاط الثلاث التي حصدها النادي الملكي.

وفيما يتعلق بوضعه الشخصي حيث لا يشارك لوقت كبير هذا الموسم قال "بعد فترة طويلة دون لعب، يلاحظ غياب الوتيرة والناحية البدنية، ولكن يجب العمل من أجل المضي قدما".