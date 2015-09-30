بالصور تامر حسني يشاهد فيلمه "أهواك" مع نيكول سابا

حضر الفنان تامر حسني أمس عرض فيلمه "أهواك" في سينما بورتو كايرو، في الافتتاح الأول لمجمع السينمات في المول، وشاركه مشاهدة الفيلم كل من نيكول سابا وفريق بلاك تيما واوكا وارتيجا والمخرج ياسر سامي ووليد منصور وعدد من أبطال الفيلم وعدد كبير من جمهور تامر الذي تدافع نحو الفنان لالتقاط الصور معه.

من ناحية أخرى فقد حقق كليب "كل حاجه بينا" لتامر حسني أكثر من مليوني مشاهدة خلال أسبوع واحد من طرحه على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد ، وتوزيع تميم وهي واحدة من ضمن أغنيات فيلم "أهواك" الذي حقق ١٣ مليون جنيه خلال أيام عيد الأضحى.

جدير بالذكر أن تامر حسني استطاع أن يحتل المراكز الأولى بأغاني فيلمه الجديد "أهواك" قوائم الأكثر استماعا عبر موقع أنغامي.