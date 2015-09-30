انتحار حبيبة جيم كاري بعد انفصالهما

أكّد الممثل جيم كاري خبر وفاة صديقته السابقة، كاتريونا وايت، في بيان صحافي أصدره، وجاء فيه أنها كانت أشبه بزهرة إيرلندية حساسة جداً، وأن قلبه مع عائلتها وأصدقائها وكلّ من يحبّها ويهتمّ لها.

وكانت كاتريونا وايت ذات الـ28 عاماً قد أقدمت على الانتحار في منزلها، في لوس أنجلوس، بعد أن أثارت استغراب متابعيها على تويتر، عندما كتبت تعليقاً قبل 3 أيام، قالت فيه إنها تتمنى أن تكون قد استطاعت أن تنير حياة المقرّبين والعزيزين عليها.

وكان جيم كاري وكاتريونا وايت ينفصلان ويعودان بين الفترة والأخرى إلى بعضهما البعض. وذكرت تقارير صحافية أنهما انفصلا قبل فترة قصيرة من وفاة كاتريونا؛ الأمر الذي جعل بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يربطون بين سبب انتحارها وشائعة انفصالهما التي انتشرت.

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