"ناويالك".. لوك جديد لغادة رجب

عادت الفنانة المصرية غادة رجب، صاحبة الصوت المميز، إلى الساحة الفنية بقوة، من خلال إطلاقها أغنية منفردة جديدة تحمل عنوان "ناويالك"، التي تعاونت من خلالها مع الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي تألق في كتابة العديد من الأغنيات حققت رواجاً كبيراً في ساحة الغناء العربي، فضلاً عن تعاونها فيها مع الملحن الفنان عمرو مصطفى، الذي تولى عملية تلحين بعض الأغنيات في الفترة الأخيرة وحققت أعلى نسب مشاهدة واستماع.

تبث الأغنية حالياً عبر الإذاعات المحلية والعربية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وقد احتلت "ناويالك" على مراتب متقدمة ضمن بورصة الإذاعات اليومية والأسبوعية لأفضل أغنيات، وذلك لما قدمته غادة في الأغنية من أسلوب وأداء مختلفين، إلى جانب التوزيع المميز الذي تولاه توما، حيث دمج الموسيقى العربية بالإيقاعات الشبابية السريعة.

ردود أفعال إيجابية حصلت عليها غادة رجب من قبل صانعي الأغنية في المنطقة، كما أشاد الـ "فانز" الخاصين بها على حساباتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي من بينها "إنستجرام ـ إنستقرام" و"فيسبوك"، بالأغنية وكلماتها وإيقاعاتها السريعة، كما طالبوها بتقديم العديد من الأغنيات المماثلة في الفترة المقبلة، وعبروا عن إعجابهم من خلال تعليقاتهم باللوك الجديد الذي تظهر به غادة من خلال الأغنية، سواء في طريقة غنائها، أو الفيديو الكليب الخاص بالأغنية الذي حملته على موقع "يوتيوب"، ويحتوى على صور لغادة مع كلمات الأغنية نفسها.

"ناويالك" تعدّ بداية غادة رجب لتحضيرها مجموعة من الأعمال الغنائية في الفترة المقبلة، خصوصاً بعد أن حصدت نجاحاً كبيراً في الأسبوع الأول من بث الأغنية عبر الإذاعات و"يوتيوب"، والتي تتولى تسويقها في الشرق الأوسط شركة "فويس ميديا" المسؤولة عن ترويج اعمالها وحفلاتها في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، والتي من المقرر أن تحضر لها أيضاً بعض اللقاءات في أهم البرامج الإذاعية والتلفزيونية في المنطقة.

يذكر أن غادة رجب دعيت مؤخراً لحضور مهرجان الأردن للإعلام العربي، لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان، باعتبارها من أفضل الفنانات العربيات، اللواتي يمتلكن تاريخاً فنياً مشرفاً.