كيم كردشيان تعطي درساً خاصاً بالـ Selfies لإلين دي جينيريس
الأربعاء 30-09-2015 17:56
إنها ملكة الـ Selfies! وقد نشرت كتاباً قبل أشهر تحت عنوان Selfish، يتناول كيفية أخذ أفضل اللقطات الشخصية... إنها كيم كردشيان!
شاركت نجمة تلفزيون الواقع البارحة مهاراتها مع مقدّمة البرامج إلين دي جينيريس، حين أعطتها درساً في أخذ لقطات الـ Selfie. وكيم تعشق التقاط صور الـSelfies ما دفع والدتها كريس جينر بنعتها بـ "المهووسة والنرجسية".
لا تفوّتوا صورة مع ملكة الـSelfies، كيم كردشيان! هذا ما كتبته إلين دي جينيريس (57 عاماً) على انستقرام، وحثت متتبعيها على مشاهدة الحلقة يوم الأربعاء. جاء هذا التعليق على صورة، تظهر فيها إلين، أثناء الحلقة، وهي تحمل مظلّة وعصا خاصة بالـ سيلفي، وإلى جانبها كيم، التي ارتدت ملابس سوداء ولفت ذراعها حول إلين.
يُذكر أنّ إلين كانت أول من روّج لموضة السلفي حين التقطت صورة خلال حفل جوائز أوسكار في نسخته الـ86 مع نجوم هوليوود، حققت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حصدت أكثر من 2 مليون ريتويت في دقائق محدودة.
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