مفاجأة.. مكملات الكالسيوم تسبب أمراض القلب وأضرارها أكثر من فوائدها

حذرت دراسة طبية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة أوكلاند النيوزيلندية، من مكملات الكالسيوم، وأكدت أنها تساهم فى إحداث أضرار أكبر من الفوائد المنتظرة.

وتحصل الملايين من السيدات بشكل يومى منتظم على مكملات الكالسيوم للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ويوصى الخبراء الأشخاص البالغين بتناول 700 مجم من الكالسيوم يومياً، فى حين يمكن الحصول على هذه الكمية من خلال الحمية الغذائية وحدها.

وكشفت نتائج الدراسة أن الإفراط فى تناول مكملات الكالسيوم يرفع فرص الإصابة بالإمساك وحصوات الكلى وأمراض القلب، وفى الوقت نفسه لا يقلل خطر الإصابة بكسور العظام.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " British Medical Journal "، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثلاثين من شهر سبتمبر الجارى.

وحذرت العديد من الأبحاث من أضرار الإفراط فى تناول مكملات الكالسيوم، حيث أشارت دراسة أمريكية أشرف عليها باحثون من مركز كايزر بيرماننتى إلى أن مكملات الكالسيوم لا تساهم فى الحد من أعراض انقطاع الطمث، بل تساهم فى زيادة حدة الإصابة بالصداع والأرق والهبات الساخنة، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Menopause".

كما كشفت دراسة أخرى أشرف عليها باحثون من جامعة كريتون الأمريكية أن مكملات الكالسيوم تساهم رفع فرص الإصابة بحصوات الكلى.