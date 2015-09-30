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حظك اليوم برج الدلو الخميس 1 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 1 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج الدلو الخميس 1 أكتوبر 2015

.. الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الدلو اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

عليك ان تؤدي دورك بالطريقة المناسبة و ان لا تظلمي احدا سيدتي فتاة برج الدلو. انت شخص ودود يمكنه ان يصنع الكثير من المعجزات مع الاخرين اذا نظرت الى اوضاعهم بالطريقة المناسبة. لا تكوني غريبة عمن حولك لان ذلك سيضعك في اوضاع لا تريدين ان تكوني فيها.

مهنيا: انت في موقعٍ لا تحسدين عليه مطلقا في ابراج اليوم. عليك ان تتوخي الحذر في القرارات التي تحاولين اتخاذها كي لا تخسري مع مرور الوقت. لا تنتقمي من احد و فكري باسلوب مغاير للعادة سيدتي. لا تقلبي المقاييس لان اليوم ليس بمناسب سيدتي.

عاطفيا: لا تشغلي بال حبيبك بالمسائل التافهة التي قد تجعله يكرهك. انك لا تعين ان ما تفعلينه ليس جيدا. تستطيعين الخروج من المازق الكبرى باسلوبك الخاص ما سيلفت نظر زوجك و سيجعلك متميزة بنظره. اقبلي بالفوارق بينك و بين المحيطين بك و تاكدي من انها ستشكل الكثير من الاهمية بالنسبة لزوجك.

توقعات ماغي فرح

تسيطر على الاوضاع وتبدو جذابا ,ممارساً سحرك على الجنس الاخر تدور الاحداث بسرعة ترتفع المعنويات وتفرح لعودة الامور الى نشاطها تتلقى خبراً أو تفرح لانفراج مفاجىء وربما تجازففي اختيار جديد مع فكرة جديدة. لما لا؟

توقعات جاكلين عقيقي

أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.
 

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