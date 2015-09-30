حظك اليوم برج الجدي الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الجدي .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجدي اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

تحققي من المنزل يا فتاة برج الجدي. تواصلي مع المحيطين بك. ابذلي الكثير من الجهود الاضافية اذا اردت ان تحصدي الكثير من النجاحات المتميزة. لديك الكثير من الشجاعة و بامكانك ان تسيري في الطريق المناسب. لا تنتقمي ممن اذاك في الايام القليلة الماضية لان ذلك ليس من مصلحتك.

مهنيا: لن ترتاحي مطلقا في ابراج اليوم بل على العكس ستشعرين بانك متعبة اكثر من السابق. عليك ان تحسني موقعك في مكان العمل وذلك يتطلب منك الكثير من الجهود. لا يمكنك ان تتحدي اي شخصٍ يقف في طريق نجاحك في مكان العمل. سيخدمك الكثير من الاشخاص في الشركة.

عاطفيا: اصغي الى الموسيقى سيدتي و تاكدي من انك ستقضين وقتا لا مثيل له مع زوجك. انسي انك عشت الكثير من الاوجاع في الماضي و تذكري انك في مرحلة جديدة من حياتك العاطفية ما قد يجعلك تسيطرين على الكثير من الامور التي قد تفقدك السيطرة في علاقتك مع زوجك.

توقعات جاكلين عقيقي

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته.

توقعات ماغي فرح

لا بد ان تهتم لامورك الصحية ان الاجواء المعاكسة تجعلك مرهف الحس مربكاً مشوشاً تضخم الامور وتضطرب لاي أمر, تعاكسك الظروف الشخصية



شبكةعيونالإخبارية

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