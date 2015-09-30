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حظك اليوم برج القوس الخميس 1 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج القوس الخميس 1 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج القوس الخميس 1 أكتوبر 2015

برج القوس .. الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج القوس اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

ستكونين مع الاصدقاء يا فتاة برج القوس. ستحتاجين الى بعض الاستقلالية. لا تقسمي على القيام بعمل لن تستطيعي مطلقا القيام به سيدتي. استقبلي بعض الاشخاص في منزلك بابتسامة عريضة. لا تنفعلي بسرعة لان ذلك لن يكون من مصلحتك اطلاقا. اطلبي بعض الوقت لاحتساب اخطائك من جديد.

مهنيا: عليك ان تنظري الى المستقبل و ان تحاولي نقل اعمالك الى بعض الاشخاص الذين تثقين بهم. لا تكوني حائرة في ماهية الامور و تصرفي بالاسلوب الذي ترينه مناسبا من دون ان تطلبي من الاخرين اي شيء. لا تقبلي بتغيير واقعك كي لا تخسري الكثير مع مرور الوقت سيدتي.

عاطفيا: ستتفقدين الحبيب اكثر من مرة سيدتي و لن تحصلي منه على ردود ايجابية. لا تنتقمي من اولئك الذين يحيطون بك لانهم لم يخطئوا بحقك و بحق زوجك سيدتي. انك متوازنة جدا في الحب و بامكانك ان تحسني من امور زوجك العملية اذا كنت حكيمة جدا و عرفت الى اين تتوجهين.

توقعات ماغي فرح

يعزز الاوضاع المالية ويوحي اليك بافكار جديدة لكسب المال وذلك على مدى اسبوعين تفكر بتوظيفات واستثمارات وتعيش يوماً متحركاً ً جداً، نشاطات زيارات تنقلات اتصالات مع الخارج مع الغرباء تصل الى القلوب بسرعة فتحتل مكانة مهمة لتبقى فترة طويلة ولن يتجرأ احد على منافستك.

توقعات جاكلين عقيقي

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح.
 

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