بالفيديو #ليلة_الأبطال - كيف أهدر كوادرادو هذه الفرصة أمام سيفيليا

أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الكاف يطلب فيه نقل مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية لاستاد برج العرب.. فما رد الاتحاد الإفريقي؟

وكان الأمن قد طلب من اتحاد الكرة نقل مباراتي الزمالك ضد النجم والأهلي ضد أورلاندو يومي السبت والأحد إلى برج العرب.

لكن عمرو شاهين مدير إدارة التسويق بالاتحاد الإفريقي قال لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "الأهلي والزمالك أرسلا لنا خطابات بملعب السويس وبتروسبورت. واللوائح لا تسمح لنقله".

واستدرك "حالة واحدة فقط يمكن للكاف أن يوافق وهي أن يقوم الأهلي والزمالك يحصلان على موافقة أورلاندو والنجم بصفة ودية لنقل المباراتين".

وأضاف "إذا رفض النجم وأورلاندو ستلعب المباراتين على نفس الملاعب المحددة سلفا".