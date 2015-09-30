بالفيديو #ليلة_الابطال - سان جيرمان يضرب شاختار بثلاثية

(إفي): فاز باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي.

ولم يضطر النادي الباريسي لبذل مجهود كبير في المباراة التي سجل فيها كل من الايفواري سيرجي أورييه (ق7) والبرازيلي ديفيد لويز (ق23) قبل أن يضع داريو سرنا (ق90) الهدف الثالث في مرماه.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بي إس جي إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر بعد فوزه أيضا على مالمو السويدي بهدفين دون رد.

وأصبح شاختار يتذيل المجموعة دون أي نقاط وهو نفس رصيد مالمو صاحب المركز الثالث.

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