حظك اليوم برج العقرب الخميس 1 أكتوبر 2015

برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العقرب اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

انك محترفة و بامكانك ان تصلي الى الكثير من الاماكن المناسبة يا فتاة برج العقرب. عليك ان تلتزمي بالاوراق التي وقعتها سيدتي مهما كلفك الامر. لا تنسي انك في موقعٍ تحسدين عليه و كل ما عليك القيام به هو التقدم. لا تقبلي بالتفاوض مع الاشخاص الخاطئين لان ذلك ليس من مصلحتك.

مهنيا: لا تقدمي على اي عمل من دون ان تطلبي راي بعض الاشخاص. ستكونين غريبة عن المسؤولين عنك في الشركة و لكنك ستفهمين ما يريدون في نهاية المطاف. ستتمكنين من الحصول على الكثير من التقدير اذا تصرفت بحكمة. لا تحاولي النظر الى الامور بطريقة غريبة.

عاطفيا: لا تجعلي زوجك يهينك جراء بعض التصرفات الخاطئة التي سبق ان قمت بها في برج اليوم. اختاري الافضل لك و للاشخاص المحيطين بك و خاصة اولادك لانهم بحاجة ماسة اليك. لا تغضبي من زوجك اذا وجه اليك اي ملاحظة. لا يمكنك ان تتوددي الى الاشخاص الخاطئين امام زوجك.

توقعات جاكلين عقيقي

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك.

توقعات ماغي فرح

تتميز بالحضور اللافت والشخصية الجذابة الواثقة , مما يساعدك على كسب الثقة بالنفس بشكل أفضل. تشعر بالقوة وتقوم بعملية مالية رابحة او تعيش علاقة رومنسية ناجحة وتغامر في مجال يفرحك وتجازف في طريق جديدة.



شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads