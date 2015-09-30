حظك اليوم برج الميزان الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الميزان اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

ستتركين انطباعا متميزا اينما توجهت. حاولي ان تقنعي الاخرين بكل كلمة تقولينها و لا تغضبي من اولئك الذين يحيطون بك يا فتاة برج الميزان. تواصلي مع عدد من الاشخاص لتتمكني من اتخاذ قرارٍ سريع و من دون ان تحتاجي الى الدعم. لا تحاولي العبث مع الاخرين كي لا تسوء حالك.

مهنيا: ادرسي الامور كما هي لا كما ترينها في برج اليوم. عليك ان تتحققي من كل المشاريع التي تنفذ سيدتي. لا تطرقي الابواب الخطا في ما يتعلق بالعمل و ال حصل ما لن تريديه مطلقا. لا يمكنك ان تطرحي الكثير من الاسئلة لان ذلك لن يكون سهلا على المحيطين بك اطلاقا.

عاطفيا: لا يمكنك ان تشعري بالغيرة فانت تحصلين على كل ما تريدين من زوجك بالرغم من انك لا تعترفين بالامر في ابراج اليوم. قدري الشخص الذي يحبك سيدتي. عليك ان تنظري الى الامور بطريقة مغايرة للعادة في الحب. عليك ان تطرحي الكثير من الاسئلة على زوجك.

توقعات ماغي فرح

باستطاعتك احراز تقدم على الصعيد التجاري فتكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتاً طيّبة، وهي أيضاً تحمل إليك وعوداً وإشارات في هذا النطام.

توقعات جاكلين عقيقي

أنت تشعر بالتجديد والحيوية، خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك. عليك الآن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي. بفضل ثقتك بالنفس الفطرية، فبإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين. يجب عدم التحلي بالغرور، بل يجب أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع.



شبكةعيونالإخبارية

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