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حظك اليوم برج العذراء الخميس 1 أكتوبر 2015

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 1 أكتوبر 2015 حظك اليوم برج العذراء الخميس 1 أكتوبر 2015

.. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج العذراء اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

اهتمي بتطلعاتك المستقبلية يا فتاة برج العذراء. اعيدي تقييم الامور اكثر من ذي قبل و اجعلي المسائل افضل مما كانت عليه. من السهل لك ان تقومي بالكثير من الاعمال لتحصلي على مبتغاك. عليك ان تعيدي البحث عن الكثير من الحلول و ستكون كلها نصب عينيك. لا تهملي اولوياتك.

مهنيا: ستحولين دون الاخطاء التي قد تحصل في مكان العمل مع زملائك في ابراج اليوم. ستلفت بعض الامور نظرك في الشركة. عليك ان تهتمي بالتفاصيل كلها لتستطيعي الحصول على الكثير من المال. ستعيشين الكثير من الصعوبات في مكان العمل و لكن ذلك لن يمنعك من التقدم و الوصول الى اهدافك.

عاطفيا: حاولي ان تطلقي العنان لمخيلتك في الحب و تاكدي من انك ستنجحين. ستخلقين فرقا كبيرا مع زوجك في المنزل. ركزي على كل ما قاله لك زوجك في الايام القليلة الماضية في برج اليوم. لا تنصدمي جراء الاعمال التي قام بها. انتبهي الى كل كلمة تقولينها امام زوجك.

توقعات جاكلين عقيقي

استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها.

توقعات ماغي فرح

تساهم تأثيرات هذا اليوم الايجابية بتلطيف الاجواء قد تذهب في رحلة أو تعرف لقاءً ينسيك كل الواجبات،قد تفتح صفحة جديدة وتستعيد حيويتك وحماستك والثقة بالنفس.
 

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