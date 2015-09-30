حظك اليوم برج الأسد الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الأسد اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

لن تكون الامور مناسبة اطلاقا سيدتي يا فتاة برج الاسد و عليك ان تتفادي الاسوا. ستحظين بالدعم الذي لطالما اردت الحصول عليه في السابق لانك تتصرفين بالاسلوب الصحيح امام من حولك. عليك ان تجتمعي باحد الاشخاص و ان تفهمي اقوالهم و نصائحهم. سيقصدك احد الاصدقاء لطلب نصيحة.

مهنيا: من المهم لك ان تتقدمي بسرعة و من دون اي خوف لتحصلي على نتائج ايجابية. ستثبتين للاخرين وجهات نظرك، وستحصلين على افضل الحلول في برج اليوم. ستصلك الكثير من الرسائل التي قد لا تسرك. عليك ان تزيلي الابهام الموجود في المشاريع التي تحاولين تنفيذها.

عاطفيا: ستنسين الكثير من الامور التي كان عليك منذ زمن ان تهتمي بها و تنظري في تفاصيلها. فكري بالمستقبل سيدتي. عليك ان تعيشي الامور العاطفية بتميز و ان تلقي اعجاب زوجك في هذه الفترة بالذات. لا تقلقي من خوض التجارب الصعبة مع حبيبك لان الفرص متاحة.

توقعات ماغي فرح

تشعر بالضغوط وضيق الوقت سارع الى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات قد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء، ويضعك أمام ضرورة حسم الامورقد لا تكون العواطف سعيدة جداً إلا أنك راضٍ بواقعك. تحتاج إلى ترطيب الأجواء والمبادرة بشكل إيجابي لتسوية الاوضاع.

توقعات جاكلين عقيقي

اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد. سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور.



شبكةعيونالإخبارية

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