حظك اليوم برج السرطان الخميس 1 أكتوبر 2015

برج السرطان .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج السرطان اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

لا تهدري وقتك على امور تافهة لان ذلك لن يقودك سوى الى المجهول من دون ان تدركي حتى. حاولي ان تستشيري شخصا خبيرا بامور السفر لتتمكني من اختيار وجهتك المقبلة من دون ان تخسري الكثير. ابحثي عن كل ما هو جديد و متميز لتلفتي الانتباه و تحصلي على الافضل.

مهنيا: ستتمكنين من التوصل الى الكثير من الحلول التي ربما لم تنظري فيها في وقتٍ سابق في برج اليوم. انتبهي الى اولوياتك العملية الصعبة. لديك الكثير من القدرات التي قد تمكنك من المضي في اعمالك و الوصول الى حيث تريدين. لا تحاولي التطرق الى المواضيع التي لا دخل لك بها.

عاطفيا: لا ترتبكي كلما سالك زوجك اي سؤال يتعلق باعمالك او اولادك. تستطيعين فعل اي شيء لتكسبي ثقة زوجك في ابراج اليوم. تاقلمي مع وضعك العاطفي الجديد و ستحصلين على الحلول مع مرور الوقت. احبي الاخرين اذا حاولوا ان يقدموا لك العون مع زوجك.

توقعات جاكلين عقيقي

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى.

توقعات ماغي فرح

يكون اليوم الاول ناشطاً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات, قد تقوم بعمل مشترك مع الحبيب يفرحك او تباشر بعمل خلاق تتلقى جواباً إيجابياً ويطمئن بالك الى جانب الاصدقاء وتصل على عرض عاطفي أو شخصي جذاباً جداً إذا كنت خالياً.



شبكةعيونالإخبارية

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