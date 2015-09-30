حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 1 أكتوبر 2015

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر / تشرين أول 2015 . هذه توقعات ماغي فرح وجاكلين عقيقي .. يتوقعان كيف يكون يومك في العمل والحب والصحة .. تفاءل إن بشرتك النجوم ، وأترك أمورك لمدبر الأمر إن كان غير ذلك .. فالله صانع المقادير

برج الجوزاء اليوم الخميس 1 - 10 - 2015

بإمكانك ان تتقدمي من دون ان تشعري يا فتاة برج الجوزاء. لا تهربي من واقعك لان ذلك لن يكون جيدا لك على الاطلاق. عليك ان تستمتعي مع المحيطين بك لتستطيعي المضي قدما في كل امورك. علمي الاخرين كيف يعتمدون على انفسهم و ابقي الى جانبهم في هذه الفترة من الزمن.

مهنيا: لا تبالغي في المشاريع التي تحاولين تنفيذها سيدتي. راقبي من بعيد ثم تدخلي و لا تكوني غريبة عن غيرك في الابراج اليومية. لديك الكثير من الافكار لتشاركي الاخرين بها. ستكون الامور مناسبة لك لتقدمي افضل ما عندك و تتمكني من كسب رضى المحيطين بك سيدتي.

عاطفيا: ان افكارك متميزة جدا في الحب و بامكانك ان تخلقي فرقا اينما توجهت. تكلمي مع اصدقائك و اشرحي لهم رايك باسلوبك الخاص في ابراج اليوم. ساعدي المحيطين بك في المنزل ليتمكنوا من الثقة بك اكثر من ذي قبل. انه الوقت المناسب لتحاولي العمل مع زوجك و الحصول على رضاه.

توقعات ماغي فرح

تتمتع بمعنويات قوية جداً تثق بمواهبك وكفاءتك ولا يستطيع احد ان يقهرك تتبع حدسك وتقود المسيرة بروح المنتصر فتتقدم الى امتحان او مفاوضات او مبارزة بثقة بالنفس كبيرة تشعر بالقوة شرط ان تتصرف بتعقل وروية وبدون تسرع.

توقعات جاكلين عقيقي

أنت الآن مفعم بالحيوية ، وسوف تتمكن من التعامل مع الموضوعات الهامة. يساعدك التفكير الواضح على الانتهاء من موضوعٍ ما بنجاح. وحتى في حياتك الخاصة، تتضح الشكوك التي كانت لديك، وأنت الآن قادر على اجتياز الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق، وبناءً عليه، سوف يصلك ردًا إيجابيًا على الطريقة التي تعاملت بها مع الأمور.



شبكةعيونالإخبارية

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